擋風玻璃上還夾有收費單。(蔡依珍攝)

台北市板信銀行大直分行30日早上發生搶案，歹徒「全副武裝」74秒搶走80萬元，一路開著竊來的大都會計程車南下，棄置在林口交流道附近，警方在龜山區文化二路和復興二路口旁的路邊停車格發現車子，目前已會同龜山警方協助調閱附近監視器，全力追緝中。

(中時 )