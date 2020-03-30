74秒搶板信80萬元 犯案用計程車曝光 14:362020/03/30 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 74秒搶板信80萬元的歹徒犯案用計程車，停在林口交流道附近的停車格。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 擋風玻璃上還夾有收費單。(蔡依珍攝) 台北市板信銀行大直分行30日早上發生搶案，歹徒「全副武裝」74秒搶走80萬元，一路開著竊來的大都會計程車南下，棄置在林口交流道附近，警方在龜山區文化二路和復興二路口旁的路邊停車格發現車子，目前已會同龜山警方協助調閱附近監視器，全力追緝中。 (中時 ) #警方 #板信 #計程車 #復興 #路口 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫旅館計程車 雙北擬共用 04:102020/03/26 社會新聞 毒品忘在計程車上 天兵毒蟲領遺失物遭逮 13:312020/03/26 社會 男質疑小黃司機繞路 反遭司機爆打提告 12:412020/03/26 社會 雲林縣2計程車、7大客車共組「防疫車隊」 15:022020/03/27 社會 打1999 竹市府組防疫計程車隊 04:102020/03/28 地方新聞 雲林防疫車隊 超前上路 04:102020/03/28 地方新聞 計程車陷困境 賴清德：正研究對策協助 20:342020/03/29 政治 高雄女子上計程車失蹤 警方調監視器至台北尋人 22:042020/03/29 社會 罕見悍匪持突擊步槍掃射搶板信銀行 保全慘中彈 12:062020/03/30 社會 悍匪持突擊步槍搶銀行 龜山尋獲犯案計程車 13:082020/03/30 社會 社會熱門新聞 海邊情侶搭帳篷做愛全都錄 里長證實在漁光島 - 社會 豪放女想念人夫的愛撫 天天要UPUP - 社會 漁光島「帳篷做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 抱怨排隊買口罩苦日子 新店人慘遭圍剿砲轟 - 社會 罕見悍匪持突擊步槍掃射搶板信銀行 保全慘中彈 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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