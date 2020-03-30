玉山金控以實際行動響應「聯合國永續發展目標13氣候行動」(SDG13 CLIMATE ACTION)，環境永續議題，連續第2年於植樹月，攜手林務局推動「一生一樹 玉山植樹」計畫，由總經理黃男州號召玉山志工代表共襄盛舉，期望藉由親手種下樹苗，讓大家瞭解種植原生且適合當地環境樹種的意義，除了豐富當地生物多樣性外，更能降低二氧化碳濃度，減緩地球暖化，為環境永續盡一份心力。

玉山金控總經理黃男州表示，玉山長期致力於環境永續及生態保育，本著對這片土地的關懷，結合環保公益訴求的「玉山御璽卡」，持續推動「一生一樹 玉山植樹」計畫，植樹被肯定為最有效減碳及緩解氣候變遷的方式，同時關係著森林的生物多樣性。

此項計畫累計已種下3萬棵樹木，將能為地球每年吸收及儲存約360噸碳，相當於抵銷6,667萬張紙張的碳排放。同時也邀請「玉山御璽卡」卡友共同響應節能減碳，申請電子帳單後即提撥每筆消費0.2％簽帳金額捐助該計畫。

林務局副局長林澔貞表示，感謝玉山對綠樹資產的投資，透過宣導與推廣，讓民眾了解植樹造林的好處。本次認養位於台北市北投區、文山事業區的國有林地及新北市石門區的海岸林，面積合計6.03公頃，栽植光臘樹、青剛櫟、紅楠、楓香、草海桐、木麻黃、海檬果等本土樹種，完成超過10,050株台灣原生樹苗的栽植撫育工作，也期望激發民間團體、企業共同積極參與認養都市林及護樹行動，串接生態廊道之生命線，以促進生態環境之永續發展。

玉山金控以實際行動投入環境永續，包括連續10年響應世界清潔日，舉辦環保清掃活動、響應地球一小時關燈活動等。除此，我們結合金融本業，從全面發行「零碳信用卡」、導入赤道原則、發行綠色債券、簽署加入G20氣候相關財務揭露(TCFD)及實踐聯合國17項永續發展目標，積極接軌國際永續發展趨勢，期望大家一起節能減碳，共同呵護我們美麗的家園。

(中時 )