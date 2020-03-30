上午發生在台北市大直的板信銀行搶案，搶匪得手後逃逸的監視影像曝光。警方發現，搶匪上午搭計程車時，趁著運匠在加油站下車尿尿之際，趁隙偷走計程車開往大直犯案，從偷走到犯案僅花了一個多小時，警方下午公布搶匪作案後逃逸的影片，發現搶匪預謀犯案的可能性相當高。

一名搶匪持步槍搶劫板信銀行並射傷保全後搶得80萬，得手逃逸後開著偷來的計程車畫面曝光。(胡欣男翻攝)

據了解，歹徒是在今天上午7點多，在北投竊走犯案用的計程車，當車輛遭竊後，運匠立刻向警方報案。目前警方已經在桃園龜山的文化二路上尋獲這輛計程車，並拖回分局進行採證。

根據警方調查，這名搶匪上午身穿深色上衣，臉部戴著蒙面戴口罩，手上提著一個布袋進入板信銀行，一進入銀行就先開槍警告，接著對保全開槍，隨後就進入櫃台裝現金，整個行搶過程僅一分鐘左右，事後警方調閱監視器，發現歹徒是開著一輛計程車前往銀行附近，逃逸時也開同一輛車，經查該輛車為贓車。

警方查出，歹徒開著竊來的計程車犯案，而且罕見的持突擊步槍至少開了6槍搶走80萬元，事後從容提著提袋逃逸。警方在現場有拾獲5.56制式子彈彈殼，證明歹徒是使用長槍犯案，目前做案車輛已尋獲下，除了先對作案車輛進行採證外，找出歹徒身分外，也全力釐清歹徒逃逸路線當追緝當中。

(中時電子報)