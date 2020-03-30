台南市安平區漁光島，驚爆一對情侶在海灘搭帳篷做愛，遭民眾旁觀還「全都錄」，在網路引發轟動。不過，其實漁光島所在的這片台南「黃金海岸」，早就是天體人士愛好聚集之地，裸身享受南台灣的大海與陽光。

網路29日瘋傳一段影片，一對情侶不顧海灘上人來人往，躲在帳篷內裸身嘿咻，不過帳棚後側的外帳並未拉起，恰巧有民眾目擊，錄下2人「動次動次」的畫面，上傳網路後引發瘋狂轉傳。不過，警方表示，轉傳這段影片有散布猥褻物品的刑責，請民眾勿再轉傳這段影片。

事實上，台灣的山林、野溪、溫泉，隱藏許多天體人士喜愛的地點。根據網友親身實際體驗發現，陽明山上的野溪溫泉、淡水洲子灣廢棄海濱、屏東來義鄉義林山區溪谷、高雄桃源鄉少年溪、台南四草與安平海濱，都是天體營的熱門地點。

台南的黃金海岸，從安平漁光島往南，有長達近5公里的海岸線沙灘，被天體愛好者稱為「小美軍」。

據說在小美軍海岸最早裸體者，是位年約60 歲的王姓男子，大家稱他船長或漁夫，雖然年近6旬，但體格一級棒而且黑，幾乎每天都在當地裸泳，在蚵棚上睡覺曬太陽，光屁股在海邊散步。

台灣天體活動的地點，通常在深山或海邊，有時也選在私人住家、別墅裡面。就有一群同好，會尋找露天溫泉舉辦聚會，一邊享受泡湯的舒暢，一邊進行野溪溫泉探索。

(中時電子報)