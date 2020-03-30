縣長楊文科為聽取公民訴求，日前與「我要喝好水乾淨水行動聯盟」等公民團體召開第3次會議，公民團體要求訂定「新竹縣公民投票自治條例」，加速推動地方公共議題，民政處指竹縣公投條例4月將送縣議會定期會審議。

民政處表示，「新竹縣公民投票自治條例」草案在2月12日辦理預告程序，刊登今年縣府第三期公報，草案第7條明定，本縣公民投票提案人數，應達最近一次縣長選舉選舉人總數萬分之1以上，公民投票連署人數門檻，應達提案時最近一次縣長選舉選舉人總數百分之1點5以上。

民政處特別指出，竹縣公民投票自治條例完全比照公投法，若以上一次縣長選舉選舉人數43 萬人計算，只要有43個人提案，有6450人連署，公投案就成立了，門檻相當低。

公民團體對縣府的焚化爐BOO案及舉辦公聽會提出不少意見，縣長楊文科表示，會謹慎參考與會人員所提意見，做為施政參考，未來每季將持續召開會議，聽取各方意見。

公民團體提出竹東水資源回收中心設置廢污水排放專管一案，工務處表示經評估後，認將回收中心處理系統升級到第四級可行性較高，此案已發函給營建署，未來將持續向中央爭取補助，提升水質。

在頭前溪、關西、竹東水源保護區內，有6家列管的汙染性工廠，產發處指已積極輔導工廠轉型，目前有2家規畫遷廠，1家遷移汙水製程，1家提升廢水回收率，後續將持續追蹤。而關西3有汙染疑慮的工廠，環保局指去年進行稽查，沒有查獲違反環保相關規定。

(中時 )