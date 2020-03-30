HAPPY GO自3月20日發起向全台防疫英雄致敬的「感謝多一點」活動，民眾因近日疫情升溫對第一線防疫人員的辛勞更加有感，活動推出短短一週時間已吸引數萬人次響應，不僅對全台各縣市的藥局和醫院診所共送出數萬的愛心作為加油，其中愛心打氣熱區則依序為新北市、臺北市、臺中市、桃園市、高雄市、臺南市，與確診病例數的地理分布圖不謀而合，也引發網友討論。

總計六都的參與民眾占比高達九成，雙北的民眾最為熱情，佔活動參與總數的六成，全台近8,000間醫院與藥局獲得愛心與鼓勵。而臉書粉絲團更湧入近四千則網友的按讚和真情留言，更有網友秀出「別再出國了，是想去天國旅行嗎？」以及防疫特效藥「不可出去丸」的梗圖，為活動增加不少「笑」果！

根據HAPPY GO統計數據顯示，前三名的打氣熱區中，又以新北市的板橋區、中和區與永和區，台北市大安區、內湖區與信義區，以及台中市的北屯區、南屯區與太平區的反應最為熱烈。許多網友表示，口罩實名制政策上路後，看到不少藥局藥師同仁犧牲休息時間包裝及協助口罩銷售，還要同時宣導民眾正確防疫知識，肩上的沉重壓力及默默的付出都讓人感到很心疼，在非常時期不僅突顯藥師專業的重要性，更堪稱是防疫的無名英雄！

原本只能在排隊買口罩時說聲感謝，現在可以透過「感謝多一點」活動，為所在地及更多不同區域的醫院與藥局人員打氣，因此也不斷在各大社群平台分享活動連結，希望能有更多民眾加入感謝集氣行列！

此活動也看見全台民眾暖心、團結的一面，臉書貼文一出，網友紛紛回應「感謝您們的辛勞，台灣會雨過天青！」、「感謝各路防疫英雄，讓我們能正常過生活，大家一起加油！」、「感恩所有第一線的防疫人員，有你們台灣很安全讓我們很驕傲」，也有很多網友呼籲「現階段真的不要再出國遊玩了！」、「一起努力，減輕醫療負載」、「希望不要再有自私的人跑出國享樂，這場戰役沒有人可以置身事外，保護自己就是保護家人」等留言，感謝對象包羅萬象，尤其鋼鐵部長陳時中到辛苦的物流人員、超商人員皆是榜上名單；HAPPY GO也堅信持續傳遞正向的力量，必定能讓全民越來越團結，共同撐過防疫時期。

(中時 )