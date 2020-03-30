一艘荷美航運公司的郵輪上爆發新冠肺炎疫情，遭南美洲其他國家禁止靠岸，目前停泊在巴拿馬外海；外交部今（30）日指出，船上載有14名我國旅澳僑胞，都已轉搭另一艘郵輪前往美國，目前都健康平安。

荷美航運的「桑達姆號」（Zaandam）郵輪3月7日自阿根廷布宜諾斯艾利斯出發後，原預定21日泊靠智利聖安東尼奧，但船上傳出新冠肺炎疫情，遭智利政府及其他南美國家禁止靠岸，於27日已航抵巴拿馬外海，情況類似日本外海的鑽石公主號。

目前船上已有4人染病死亡，另有2人確診新型冠狀病毒；外界一度傳出，船上載有30多名臺籍旅客，經外交部駐雪梨辦事處查證，郵輪上有14名旅居澳洲的臺裔或臺籍人士，其中包括具中華民國國籍者；外交部發言人歐江安說，我相關駐館於第一時間與我國旅客家屬取得聯繫，掌握我國籍旅客在船上的現況並表達政府關心之意。

歐江安說，荷美航運公司已派遣另ㄧ艘郵輪「鹿特丹號」（Rotterdam）到巴拿馬外海協助，在當地政府密切監控下，在海上接駁「桑達姆號」上的健康旅，我駐邁阿密辦事處確認14名旅居澳洲的我國僑胞都平安健康，並順利搭「鹿特丹號」駛向美國靠港。

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(中時電子報)