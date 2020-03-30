即時通訊平台 LINE 今(30)日宣布，客製化貼圖推陳出新，祭出全新的「訊息貼圖」。讓你想說什麼盡量說，最多可以填上 100 個字，圖文並茂傳訊最完整！有興趣的朋友可以購買體驗。

全台用戶超過 2100 萬的 LINE 宣布繼「隨你填貼圖」後，推出另一款可供客製化的「訊息貼圖」。首波手機版正式上線(版本10.3.0以上)，推出包含 Hello Kitty 、史努比、哆啦A夢、BT21、熊大&兔兔 BROWN & FRIENDS ，還有台灣創作者原創角色「貓貓蟲咖波」和「不死兔的兔兔」等7組訊息貼圖。

提供用戶創意有趣的內容一直是 LINE 貼圖努力的目標，LINE 觀察過去幾年台灣用戶的使用習慣，發現用戶非常喜歡使用客製化貼圖，因此 LINE 貼圖在 2018 年推出「姓名貼圖」至今貼圖小舖全球上架超過百萬組；2019年推出「隨你填貼圖」一上架也造成不小轟動，光台灣一地的銷售就佔全球 45%，顯見台灣用戶偏好使用編輯彈性高、可以客製化的貼圖。

LINE 全新訊息貼圖介紹

LINE 宣布全新訊息貼圖，可輸入最多 100 字，自由創作你想要的貼圖。(摘自LINE官網) LINE 全新訊息貼圖使用方法。點選貼圖後，再選擇左上角的鉛筆圖示，就可以輸入客製化文字內容(上限100字)。輸入完按下儲存，再送出貼圖就完成囉。(黃慧雯製)

為回應用戶對客製化貼圖的期待， LINE 貼圖今日與全球同步推出 7 組訊息貼圖，選擇可愛的貼圖再填入自己想要說的話，讓傳遞心意更有感。全新的「訊息貼圖」以句子訊息為主，最多可以輸入100字！不過最佳呈現效果建議20個字左右，視個別貼圖設計而異；此外，每張貼圖可以獨立編輯內容並儲存，意即「每一張」貼圖皆能輸入「不同的」文字並儲存，編輯次數無上限！

在 LINE 推出訊息貼圖的形式後，不少創作者已摩拳擦掌，希望在原創市集投稿訊息貼圖的創作。因此 LINE 也宣布即日起已開放創作者送審，繁體中文字型同時支援直式及橫式方向文字，歡迎創作者們發揮創意，做出最有趣的訊息貼圖設計。

要留意的是，訊息貼圖目前僅限手機版可使用(版本10.3.0以上)，可以編輯以及傳送。電腦版還無法編輯文字，也還看不到訊息貼圖的完整可製化文字。LINE 官方指出，桌機版也將在近期支援。請使用者可以耐心等候囉。

(中時電子報)