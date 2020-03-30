霧台部落開第一槍 發燒禁止進入 14:572020/03/30 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 霧台部落發出公告，一旦有發燒狀況，禁止進入。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 考量山區醫療資源不足，加上部落長輩較多，屏東縣霧台鄉30日在防疫會議後做成決議，從4月1日起，所有進入霧台者都必須測量體溫，一旦發現發燒將不得進入部落，霧台鄉長杜正吉指出，測量動作將持續至4月20日，會視疫情進行調整或延長。 (中時 ) #新冠肺炎 #發燒 #霧台 #禁入 也許您會感興趣 推薦閱讀 傻喝「純酒精」抗新冠肺炎 伊斯坦堡兩周逾30死20送醫 16:082020/03/26 國際 憂心美失業人口狂飆 歐股早盤跌成一片 17:092020/03/26 財經 NBA首例新冠肺炎確診者痊癒 活塞前鋒脫離病毒威脅 19:062020/03/26 體育 網傳因新冠肺炎亡 賴清德：麥擱黑白講啦 21:212020/03/26 政治 額溫逾37.5度 四月起禁入郵局 23:322020/03/26 財經 大陸28日起暫停所有外國人入境 持居留許可或簽證也禁入 23:362020/03/26 兩岸 美國超越義大利 成新冠肺炎確診第二高 00:302020/03/27 國際 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 女星閃嫁大25歲百億富商 一張慶生照洩驚人豪門生活 21:452020/03/28 娛樂 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 生活熱門新聞 一夜增3死 指揮中心揭病情急轉直下原因 - 生活 中和新冠肺炎防疫作為 獲國際媒體報導 - 生活 口罩實名制4／9起不限單雙號 大人每14天可買9片 - 生活 鋒面、冷空氣接力 氣象局：下周濕冷18度 - 生活 台灣防疫恐失守？唐綺陽揭關鍵：小心這些變破口 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。