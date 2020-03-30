考量山區醫療資源不足，加上部落長輩較多，屏東縣霧台鄉30日在防疫會議後做成決議，從4月1日起，所有進入霧台者都必須測量體溫，一旦發現發燒將不得進入部落，霧台鄉長杜正吉指出，測量動作將持續至4月20日，會視疫情進行調整或延長。

(中時 )