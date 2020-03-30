竹北市公所前廣場30日搭棚，由醫友協進會20多名志工在防疫包內加裝泡麵和餅乾。（羅浚濱攝）

竹北市長何淦銘（中）爭取企業贊助消毒環境用的次氯酸粉，贈予台灣大車隊、大都會和第一無線計程車。（羅浚濱攝）

新竹縣居家檢疫和居家隔離者絕大多數在竹北市，縣府提供防疫包因沒有乾糧，竹北市長何淦銘考量檢疫民眾無法外出採買，30日加碼送泡麵、餅乾及乾糧1100份，避免檢疫者為充飢，違規外出趴趴走。

竹北市公所指出，竹北市科技業上班族很多，從國外回台灣依中央規定皆需進行14天居家檢疫，讓竹北市受檢人數激增至967人，目前已結束居家檢疫342人，仍居家檢疫625人，另居家隔離有56人。

市長何淦銘指出，縣府發送居家檢疫防疫包內，有溫度計、消毒水、香皂、14片口罩，沒有乾糧，讓居家檢疫者很有可能違反規定，私下外出採買食物。

何淦銘交辦民政課採購泡麵和3種餅乾，在發送縣府防疫包時，增加5包泡麵和3份餅乾，市公所前廣場30日搭棚，由醫友協進會20多名志工協助包裝防疫包和乾糧，將分送給居家檢疫者，避免違規外出趴趴走。

何淦銘請受檢者務必配合政府防疫措施，希望市民互相體諒，保護自己也保護別人，共同渡過疫情艱困的時刻。

另外，何淦銘爭取企業贊助消毒環境用的1100份次氯酸粉，贈予台灣大車隊、大都會和第一無線計程車，消毒車內保護司機和乘客。計程車業者派代表接受，指司機載客服務期間除戴口罩，提供酒精供乘客使用，也隨時加強車內消毒。

(中時 )