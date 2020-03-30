張國榮與王祖賢主演的經典電影《倩女幽魂》，電影場景「蘭若寺」鬼魅雲集、陰森恐怖，成了鬼域代名詞。根據大陸考古，蘭若寺地點確認在浙江紹興，位於蘭若寺水庫北岸。

無獨有偶，台灣有個水庫，名字也帶個「蘭」字，同樣靈異傳說不斷，那就是位於嘉義市的「蘭潭水庫」。

離奇溺斃蘭潭水庫的小情侶，生前曾在堤岸上比愛心手勢。（呂妍庭翻攝／嘉義傳真）（全國各縣市自殺防治專線0800-788-995）

甜蜜小情侶比愛心 雙雙溺斃前後浮出

2019年9月，一對年輕情侶雙雙溺斃在蘭潭水庫。22歲黃姓男子9月9日凌晨載著17歲洪姓女友到蘭潭水庫的堤防邊聊天，卻雙雙失聯。晚間女子屍體先浮出水面被發現；隔日上午黃男屍體也浮出。

詭異的是，警方調閱監視器畫面，發現兩人凌晨在岸上聊天，還比愛心手勢，感覺相當甜蜜，沒多久黃男突然轉身，身體朝向路面，慢慢地爬下堤防，洪女也跟著爬下，之後監視器再也沒有兩人的鏡頭，直到屍體一前一後浮出水面，外界才知道兩人溺斃，案情頗為離奇。

事後警方爬下堤防，發現堤防高度約2公尺，但堤防離岸邊仍有1公尺的距離，並在岸邊找到啤酒瓶及便利商店的塑膠袋，推測2人爬下堤防後，可能還沒落水，但不知何故最後卻一同溺斃？

蘭潭當地有「鯉魚精抓交替」的靈異傳說。（示意圖，達志影像/shutterstock提供）

溺斃頻傳人心惶惶 盛傳鯉魚精抓交替

相隔一週後，又有一名男子在該處成為浮屍，讓當地民眾人心惶惶，流傳已久的「鯉魚精抓交替」靈異說法再次掀起波瀾。

相傳有釣客親眼見到長約2公尺的「大魚」，在水庫裡游泳，沒多久，就有人在這裡發生意外溺斃。另有空拍機玩家拍下一條金黃色大魚，在水中游來游去，玩家原本以為是鯉魚、大頭鰱或是變種的魚類，但體型大到不合常理，懷疑是蘭潭魚精現蹤。

地方傳言，潭底住著一條鯉魚精，只要有人釣起一條大魚，就會發生溺水事件「抓交替」，不過警方及消防人員都駁斥是無稽之談。

神秘蘭潭居民畏懼 員警巡邏自動閃過

蘭潭的神秘不僅民眾心存畏懼，天天巡邏的員警體會更深。據CTWANT報導，蘭潭當地派出所一位不願具名的員警透露，只要是深夜勤務，當巡邏經過潭邊時，只要看到有人站著不動，幾乎都不會主動上前盤查，「因為會怕看到不該看的東西，所以都自動閃過，當沒看到。」

蘭潭水庫舊稱紅毛埤，「蘭潭泛月」是嘉義8景之一，但長久以來地方傳聞怨靈很多，在此運動的民眾或釣客常傳曾目睹靈異現象，地方耆老也指述歷歷，還有一句罵人俗語「蘭潭沒加蓋」，就是影射蘭潭水庫是輕生的熱點。

根據消防局統計，蘭潭水庫是國內自殺率最高的水庫之一，2000至2007年該地就發生47起跳水自殺或溺水事件，造成42人成為潭底亡魂，光是今年也已有10人在此溺斃，另有2起在蘭潭自焚死亡命案。

蘭潭水庫舊稱紅毛埤，「蘭潭泛月」是嘉義8景之一，但長久以來地方傳聞怨靈很多，在此運動的民眾或釣客常傳曾目睹靈異現象，地方耆老也指述歷歷，還有一句罵人俗語「蘭潭沒加蓋」，就是影射蘭潭水庫是輕生的熱點。

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