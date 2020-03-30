網傳「多吃韭菜，可以預防武漢肺炎」，食藥署提醒民眾，目前醫學研究針對新型冠狀病毒之特性仍未完全瞭解，在沒有確切的科學實質證據論述基礎下，可不要隨便輕易相信，也不要再轉傳親朋好友。

食藥署表示，韭菜屬於食品，並無治療疾病的效果，若有身體不適情形(例如：發燒、咳嗽及流鼻涕等呼吸道症狀)，應依循正規醫療管道醫治，並遵醫囑治療，勿聽信偏方，延誤就醫時機。

食藥署也提醒，其實「均衡飲食、適度規律運動、保持正常作息」，才是提升免疫力，對抗疾病的不二法則。

(工商 )