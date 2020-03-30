網傳吃韭菜可防新冠病毒？專家：攏是謠言 15:302020/03/30 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為韭菜。（圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網傳「多吃韭菜，可以預防武漢肺炎」，食藥署提醒民眾，目前醫學研究針對新型冠狀病毒之特性仍未完全瞭解，在沒有確切的科學實質證據論述基礎下，可不要隨便輕易相信，也不要再轉傳親朋好友。 食藥署表示，韭菜屬於食品，並無治療疾病的效果，若有身體不適情形(例如：發燒、咳嗽及流鼻涕等呼吸道症狀)，應依循正規醫療管道醫治，並遵醫囑治療，勿聽信偏方，延誤就醫時機。 食藥署也提醒，其實「均衡飲食、適度規律運動、保持正常作息」，才是提升免疫力，對抗疾病的不二法則。 (工商 ) #韭菜 #食藥署 #網傳 #治療 #依循 也許您會感興趣 推薦閱讀 牙齒美白健康手冊 愛護口腔 04:102020/03/26 投資理財 美沙冬替代治療 增置3處給藥點 04:102020/03/26 地方新聞 醫療口罩可重複用幾次？食藥署：千萬別噴酒精 11:132020/03/26 生活 網傳因新冠肺炎亡 賴清德：麥擱黑白講啦 21:212020/03/26 政治 滿街戴口罩剛好趁機整形？醫師曝「這療程」人數增多 11:012020/03/27 美妝 牌照稅開徵 財部祭五大優惠 01:152020/03/27 財經要聞 名．醫．問．診－從上腹痛看轉診制度 與第二意見諮詢 04:102020/03/28 專題周報 網傳鳳梨滯銷 台東縣長戳破流言 04:102020/03/28 地方新聞 吃這些能治新冠肺炎？食藥署：別再轉傳 16:332020/03/29 生活 氣喘想停掉類固醇？名醫曝7大絕招 08:002020/03/30 生活 生活熱門新聞 一夜增3死 指揮中心揭病情急轉直下原因 - 生活 中和新冠肺炎防疫作為 獲國際媒體報導 - 生活 鋒面、冷空氣接力 氣象局：下周濕冷18度 - 生活 口罩實名制4／9起不限單雙號 大人每14天可買9片 - 生活 台灣防疫恐失守？唐綺陽揭關鍵：小心這些變破口 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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