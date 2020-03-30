考量廠商及買主的健康安全以及配合政府的防疫政策，由外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展」、「台灣國際醫材製造及零組件展」原訂於本(109)年6月辦理，將延期至10月15日至17日在南港展覽2館舉行。

「台灣國際醫療暨健康照護展(MEDICAL TAIWAN)」，圍繞醫療器材、健康照護、智慧醫療、潛力新創4大主題。自新冠病毒爆發以來，醫療口罩、消毒酒精、額溫槍、體溫計、紅外線感測儀等各類型防疫物資需求攀升。防疫相關醫材用品佔醫療照護展展出品項的20%，展覽期間也將特別設計「防疫地圖」，供國外買主和國內參觀者可以按圖索驥，一次購足。

此次疫情也激發「零接觸」商機，各大醫院為避免院內感染及減輕醫護人員的負擔，開始重視遠距醫療並以新科技輔助治療的重要性，再加以5G及IoT導入後將有效擴大醫療場域，後疫情時代可望帶動遠距醫療及照護的加速發展。今年醫療照護中可看到多家資通訊、新創業者的跨業投入醫療及照護資訊平台的開發，如新創廠商智齡科技，開發了整合IoT推車、智慧測量APP，並結合智慧護理站的照護平台，在防疫期間立即在原系統上增建「LINE發燒匯報」功能，可以即時查看機構內發燒人員名單，目前在國內已有數十家的長照機構使用。

另外，同期的醫材展中，展出包括醫材上中游的原物料、零組件及製造業者，呈現台灣醫療產業鏈的完整性。此次疫情期間享譽國際的口罩國家隊，即為台灣機械、醫材業者上下游攜手合作的最佳範例。

「台灣國際醫療暨健康照護展」、「台灣國際醫材製造及零組件展」延至10月15日至17日辦理，並同期展出「台灣國際美容展」。外貿協會為持續協助國內業者開拓國內外商機，在6月原檔期間推出廠商線上新品發表及視訊採購洽談會等活動，為10月展覽暖身。

(時報資訊)