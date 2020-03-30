富邦金(2881)今日舉行法說會，2019年富邦金控稅後淨利為585億元，較2018年成長23%，每股盈餘(EPS)5.46元持續領先金控同業，連續11年榮登台灣金控業每股盈餘第一！

富邦金控總資產及淨值穩健成長，2019年年底雙雙創下歷史新高，總資產達8兆5,477億元新高水準，較2018年成長10.8%，淨值達6,078億元，較2018年成長32.3%。資產報酬率(ROA)為0.73%，股東權益報酬率(ROE)為10.94%。富邦金控並已於本月10日公佈2020年2月份自結稅後淨利，累計今年前2月自結稅後淨利達148.19億元，每股盈餘(EPS)達1.45元，持續穩居金控每股獲利之首。富邦金控董事長蔡明興表示，2019年經營績效表現穩健，主要子公司營運動能良好，獲利皆較2018年同期成長，業務持續多元擴張，包括台北富邦銀行投資LINE Bank股權25.1%；為擴大資產管理商機，富邦投信成為金控直接100%持股之子公司；台北富邦銀行雅加達辦事處開業，持續深耕東南亞市場，富邦華一銀行新設廣州及重慶分行，另有寧波分行籌設中。

富邦華一銀行為富邦深耕大陸市場之重要發展平台，受惠利息淨收益持續穩定成長及金融商品收益增加，稅後淨利較2018同期成長83.5%。2019年存、貸款餘額皆創歷史新高，年成長分別達53.9%及32.0%，帶動資產規模上升33.9%。資產品質維持穩定，逾放比降至1.09%。2020年業務發展規劃包括持續擴大存款規模，深耕各地優質企業及個人線上服務，整合集團資源深耕兩岸台商客戶；並將豐富商品種類，透過保險及理財商品擴大管理資產規模，並發展信用卡商機與拓展跨境支付。

富邦人壽2019年稅後淨利265.1億元，2019年總保費收入(Total Premium)達5,962億元，較2018年成長9.8%，排名市場第二。因傳統分期繳壽險顯著成長，帶動初年度保費(First Year Premium)較2018年成長8.3%，達2,063億元，排名業界第一。2019年續年度保費收入達3,899億元，較2018年同期成長10.6%，佔總保費貢獻度約65.4%。2019年初年度等價保費(FYPE)達717億元，較2018年成長44.8%，帶動新契約價值(VNB)達351億元，較2018年同期成長32.1%。由於富邦人壽穩健發展內部自有通路，2019年自有通路貢獻初年度保費及等價保費佔比過半，另外部銀行通路分期繳業績亦顯著提升。

台北富邦銀行2019年稅後淨利201.2億元，年成長8.1%。受惠利息淨收益、手續費淨收益、金融商品淨收益、其他收益等各類收益皆成長，2019年北富銀整體淨收益達456億元，較2018年成長10%。由於海外債券類商品及保險商品帶動，財管手續費淨收益較2018年成長22.6%，並帶動整體手續費淨收益較2018年成長15.9%。

北富銀企業授信與個人放款穩定成長，全行放款年成長3.6%；台外幣授信餘額成長，整體企業授信餘額年成長8.8%，中小企業授信餘額年成長7.3%。由於資產負債結構調整，帶動淨利差(NIM)及存放利差皆較2018年同期提升，淨利差達1.10%，存放利差為1.39%。資產品質仍維持優於產業平均，2019年底逾放比率0.19%，備抵呆帳覆蓋率為713.11%。北富銀海外分行淨收益較2018年同期成長21%，受海外分行放款成長帶動，海外分行獲利貢獻全行稅前獲利達17.5%。

(時報資訊)