宏達電「遠征」中東，今日宣布與沙烏地阿拉伯最大的消費電子零售商eXtra合作所成立的虛擬實境旗艦中心，Xtra Life，正式開幕向大眾敞開大門，透過「遠端傳輸」把遊客送到遊戲之中！為沙烏地阿拉伯帶來全新型態的娛樂。

在HTC VIVE技術支援下，Xtra Life首次將虛擬實境引入沙烏地阿拉伯，為消費者提供了最高規格的虛擬實境環境。 HTC VIVE的「房間規模」追踪科技，讓使用者能在3D空間中移動，並透過手持控制器的動態追蹤科技在虛擬環境進行互動。

虛擬實境中心Xtra Life具1500平方公尺，規劃為4大類具完全沉浸感的遊戲類型：射擊、運動、賽車和冒險遊戲，讓每個客人都能找到吸引並適合他們的遊戲。該中心預估每年可吸引約360,000名遊客，除了頂尖的虛擬遊戲，他們還能享受絕佳的服務以及餐點。

eXtra執行長Mohamed Galal表示：「虛擬實境代表沉浸式互動娛樂的新紀元，讓人們用全新的方式去享受前所未有甚至是無法想像的體驗，加上沙烏地阿拉伯人對遊戲的熱愛，大家都等不及Xtra Life的開幕。我們提供一個樂園，讓人們在裡面能感到無限的可能性，比如他們可以立刻被傳輸到夢寐以求的地方，這會改變他們對現代遊戲的看法。」

宏達電副總經理李文材也說：「 我們很榮幸能和eXtra共同建立沙烏地阿拉伯第一個虛擬實境中心Xtra Life，HTC VIVELAND提供Xtra Life完整的解決方案，給予他們獨特的體驗內容以及獨家的技術服務。過去一年多來雙方不斷地研究討論如何提供最適合阿拉伯當地人民的內容，並帶領他們享受虛擬實境的啟發靈感和驚嘆不已的體驗。

(中時 )