柯文哲指出，紐約病例數持續增加，美國已經成為全球確診病例最多的國家，但武漢有集中居家檢疫，美國回來者卻沒有，統計數字來看，武漢比美國危險，呼籲中央應該要有統一標準。請問指揮中心，現在對於返國者集中檢疫的標準為何？目前歐美國家返台確診的比率多少？會不會考慮歐美回來者也要集中檢疫？

他也指出，目前台北市居家檢疫人數高達1萬9百多人，接近台北市民政系統居家檢疫檢查的容量範圍，希望中央和地方協調，不要每天一直放人進來，他擔心居家檢疫超過容忍量會崩盤，想問指揮中心對此的回應？

柯文哲指出，紐約病例數持續增加，美國已經成為全球確診病例最多的國家，但武漢有集中居家檢疫，美國回來者卻沒有，統計數字來看，武漢比美國危險，呼籲中央應該要有統一標準。陳時中回覆表示，這樣做是因為社會還有很多的不放心，但待遇沒有比較差。

對此，陳時中表示。政府做的事情都是反映到社會，為何目前武漢包機情況還是集中檢疫，都是反應社會對於這樣回來還有很多的不放心，社會是有不放下的地方在。

陳時中並說，集中檢疫篩檢和居家檢疫來比較。其實在做集中檢疫比較「算得合」，準備點心很多，打掃都是政府負責，居家檢疫回家是吃自己，能不能夠有檢疫旅館更方便，但要花錢，社會做這些事情是反應社會對事情了解的情況。待遇也不是比較差，你不準備出來，在家裡集中檢疫，在旅館，結果是一樣的。

(中時 )