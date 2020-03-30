超萌動物寶寶，來看看你和哪個最有緣份！一年一度的ZooBaby活動來啦！台北市立動物園在去年迎接了許多新生動物寶貝，在4月1日至5月10日將推出「ZooBaby Online」自導式闖關活動。這次活動的主角有無尾熊、小爪水獺、穿山甲、棉頭絹猴與黑腳企鵝，在園區各處與主題動物活動場附近，掃描QRcode進入活動頁面，並完成答題後可至「遊客服務中心」兌換精美小禮物，最後還會抽出10位幸運兒加贈「動物寶貝小禮包」！

小爪水獺「Sandy」和小寶寶「小蝸」。（台北市立動物園提供）

去年動物園內誕生了許多新生命，這些動物寶貝們也都穩定成長中：無尾熊寶寶「Stuart(♂)」是由來自澳洲庫倫賓野生動物保護區擔任無尾熊保育大使的「Wolverine(♂)」與「Q妹(♀)」生下的小男生，大家來到無尾熊館時，可以找找看有沒有一雙小手從無尾熊媽媽懷裡或背上伸出，說不定就能看到可愛的「Stuart」囉。

棉頭絹猴雙胞胎（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園以穿山甲保育為全球知名，去年也誕生兩隻穿山甲寶寶，分別是11個月大的「Dumbo(♂)」與4個多月大的「梧愛(♀)」，從出生就頭好壯壯的「Dumbo」，在媽媽「枇杷膏」的照顧之下，很快迅速得學會攀爬技能，而「梧愛」是由保育員人工哺育手把手帶大，現在也在穩定成長中。

黑腳企鵝寶寶「八寶粥」。（台北市立動物園提供）

小爪水獺夫妻「Bob(♂)」和「Sandy(♀)」在去年九月誕下寶寶「小蝸(♂)」，雖然神經大條的媽媽「Sandy」，曾在「小蝸」還未學會游泳時就把牠帶進水裡，讓保育員捏把冷汗，幸好有細心的爸爸「Bob」共同照顧，讓寶寶「超前學習」早早學會了游泳。還有住在熱帶雨林館(穿山甲館)的棉頭絹猴白金眷侶，恩愛的「阿金(♂)」與「小白(♀)」在年前喜迎雙胞胎寶寶，雙胞胎兄妹分別叫做「粗眉(♂)」與「一字眉(♀)」，活力十足的牠們已經會自己在樹上走跳，讓熱雨館變得更加熱鬧。

無尾熊寶寶「Stuart 史嘟嘩」（林靜宜攝）（左）、黑腳企鵝寶寶「八寶粥」是由保育員人工哺食長大（右）。（台北市立動物園提供）

別讓瀕危動物成為下一個渡渡鳥。（台北市立動物園提供）

最後一位ZooBaby的主角，是本次活動首次曝光的黑腳企鵝寶寶「八寶粥」，由於「八寶粥」的父母是新手父母，沒有養育幼雛的經驗，為了讓寶寶能健康成長，改由保育員人工育雛，初期黑腳企鵝寶寶一天需要餵五餐，還得配合寶寶的乞食反射行為來餵食。「八寶粥」是比較不積極索食的個體，曾有過吃一餐吃到2個小時的紀錄，真是讓保育員煞費苦心，堪稱是「歪嘴雞」的挑食小屁孩，所幸「八寶粥」現在即將滿4個月齡，外觀上也蛻下絨羽，換上了健康美麗的亞成鳥羽衣。

這次五位ZooBaby主角，牠們的野外族群都遭受到不同程度的迫害，早已被國際自然保育聯盟(IUCN)列入瀕臨絕種的物種，透過動物園內可愛的新生動物寶貝，連結該物種的生態習性與生存危機，希望能在「ZooBaby Online」自導式闖關活動中，帶著大家了解動物保育的重要性。

「ZooBaby Online」自導式闖關活動。（台北市立動物園提供）

麥當勞即日起推出「一起樂讀探險趣」親子雙語共讀活動，由馴龍高手作者繪製的樹冠家族系列雙語讀本，用生動有趣的故事帶領大小讀者一起認識正瀕臨絕種動物，以及近代因人類活動已滅絕的物種。預計每個月推出一個故事，其中一本主角為渡渡鳥──在15世紀的模里西斯島被發現後，於短短數百年間滅絕的鳥類。渡渡鳥正式滅絕的原因與時間點眾說紛紜，但可確定他們因為人類活動而徹底消失。

(中時電子報)