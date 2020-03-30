央行：台灣仍有降息空間 但不會有負利率 15:012020/03/30 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 央行總裁楊金龍（左）、財政部長蘇建榮（右）赴立法院報告並備質詢。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠肺炎疫情影響，世界各國擴大量化寬鬆政策，並大幅調降利率。央行總裁楊金龍30日在立法院表示，台美金融結構不同，台灣不需跟進推出QE，坦言還有降息空間，但無論如何都不會考慮負利率。 (中時 ) #降息 #負利率 #空間 #央行 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 《美股掃瞄》美股消息面：短債需求暴增，美債首度出現負利率 10:512020/03/26 財經 準備金乙戶 利率史上最低 01:142020/03/27 財經要聞 GDP成長難保1 韓推無限量QE 01:152020/03/27 全球財經 歐央放寬購債計畫限制 義、希公債應聲上漲 01:152020/03/27 全球財經 譚德塞遭網攻竟扯台灣 台灣網友炸鍋了 08:162020/03/27 政治 定存短不如長 固定大勝機動 04:102020/03/30 財經焦點 換外幣 好時機 04:102020/03/30 財經焦點 台灣人民救了台灣政府 04:102020/03/30 時論廣場 楊金龍：疫情若持續至全年 GDP成長率難保二 11:012020/03/30 財經 央行總裁楊金龍：台灣不會負利率 但GDP會再下修 14:142020/03/30 財經 財經熱門新聞 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 就算明天又爆股災！散戶長線抱這檔也睡得著 - 財經 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 財經 - 工商 台積長短期 兩外資突示警 - 財經要聞 - 工商時報 超猛！謝金河叫朋友搶這檔 結果暴賺1倍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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