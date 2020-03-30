受新冠肺炎疫情影響，世界各國擴大量化寬鬆政策，並大幅調降利率。央行總裁楊金龍30日在立法院表示，台美金融結構不同，台灣不需跟進推出QE，坦言還有降息空間，但無論如何都不會考慮負利率。

(中時 )

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