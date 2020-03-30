國內今天新增8例，其中1例為本土是案299，一名未滿10歲的男童，為案269本土病例同住的家人。目前案299已無症狀，本起群聚截至目前共掌握接觸者24人。由於案269是觀光局駐機場員工，稍早傳出其5歲兒子也確診，根據指揮中心公布的資料，證實此消息。

觀光局員工案269昨因接待觀光局高官之子案277而染病，今天又傳出案269傳染給五歲大的兒子，指揮中心證實，該名男童所就讀的幼兒園已停班課，目前有17位師生進行居家隔離，該班也會停課14天。

確診案277觀光局主管兒子跟案269駐機場員工有一起喝咖啡，交通部上午提到指揮中心並沒有對277父親採檢，想要提案做採檢。

指揮官陳時中說，已經居家隔離中，在沒有症狀時採驗效果差，現在隔離者沒有症狀先不採檢，有症狀立刻採，現在採檢會有偽陰性情形，會讓大家以為沒事。

外界關心，案299本土案例是5歲多小男孩，目前就學狀況如何？因一個確診有全班停課的問題。指揮中心發言人莊人祥說，案299是案269小孩，有讀幼兒園，所知包含老師共17人都隔離，參加的班會停班14天。執行官周志浩表示，3月29日已經做清潔、消毒。

陳時中說，疫調後就先停班14天，有調錄影帶看有跟誰往來接觸，都匡列起來，學校已經消毒，家長可以放心。

(中時 )