市調機構TrendForce公布新冠肺炎疫情在3月對科技產業的影響，在LED晶片廠商部分，由於農曆年期間並未完全停工，仍有部分人員留守並小批量生產，因此復工狀況相對順暢。但因擔心上游的原物料缺貨，特別是擔心藍寶石基板因疫情而缺貨漲價，因此三月份LED磊晶段製程的產能利用率已提升至70％以上，藉此提高庫存來因應漲價衝擊。

相較之下，LED晶片段的開工率則相對較低，主要原因是目前LED晶片的庫存水位較高，而客戶端的需求並沒有明顯增加。目前除了少部分跌破現金成本的低階LED晶片有微幅漲價之外，其餘LED晶片價格維持價格不變。

LED封裝產業對人力的需求較高，雖然中國政府要求全面復工，但目前許多在疫區的人員仍無法順利回到工廠；而至於非疫區的人員回工廠後，也需要先隔離一段時間後才能夠進產線，因此三月份開工率約50～60％左右。但由於終端需求不佳，因此除了少部分特殊規格的LED之外，絕大部分的LED庫存都足以因應市場需求。

在周邊材料部份，藍寶石基板平片廠的人力需求較高，因此同樣面臨復工問題，目前供給略為吃緊。由於藍寶石基板價格長期低迷，因此許多供應商也希望趁勢調漲價格。化學氣體與液體方面，最大挑戰仍在於特用化學材料的運送，但是在中國政府強烈要求復工下，運輸問題已經逐漸解決。

(工商 )