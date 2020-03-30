大陸男星張雲龍在懸疑劇集《民國奇探》中飾演探長喬四爺，他為了一幕需要裸上身露出結實肌肉戲碼，特地在上戲前狂練舉啞鈴，好讓胸肌呈現「爆炸性」效果，播出後吸引網友一致讚嘆：「不虧是武力擔當！」該劇不同於案件的懸疑嚴肅本質，拍片現場一片歡樂，在最新釋出花絮中，張雲龍與資深演員張會中對戲前抓緊小本子不停熟讀劇本，卻在開拍時喊出：「我殺的都是無辜的人！」惹得全場哄堂大笑。

張雲龍劇中飾演探長喬四爺。（圖／愛奇藝台灣站提供）

由於劇中案件細節巨多而繁雜，張雲龍一場本要大聲為自己過去的殺人行為解釋時，開口卻出乎眾人意料厲聲喊出：「我殺的都是無辜的人。」對戲的大前輩張會中更是「滿頭黑人問號」，張雲龍隨後更是像卡關般，連續幾次拍攝都還是改不了口，只能自嘲說：「我竟然把真相說出來了。」該劇目前已熱播12集，囊括10個怪奇燒腦案件，主演胡一天、張雲龍以及肖燕在劇中合作下成功破解一個又一個的謎團，將於每週二至週四晚間八點在愛奇藝台灣站播出。

胡一天在新戲中演出擁有劍橋大學雙學位的高智商探案顧問路垚。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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(中時電子報)