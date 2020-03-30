黃子佼和孟耿如兩人原本預定在2020年4月舉行婚宴，未料新冠肺炎肆虐只能無奈延期。今天(30日)黃子佼生日，兩人特別選在上午10點10分公開甜蜜婚紗照，象徵「十全十美」。照片中可看到，孟耿如身穿一襲金色繡絲婚紗，氣勢十足的甜蜜斜倚在黃子佼身上，兩人幸福洋溢。

黃子佼表示，這只是其中一組婚紗照，還有一組是前年帶著愛犬「元氣」預先拍攝的，但要等到確定喜宴日期再公開。30日剛好也是他48歲生日，特意選在早上10點10分公開婚紗照，取其「十全十美」的好意兆。黃子佼說道，其實並沒有完美的人，但只要願意付出、調整修正，不足的都會有貴人來幫忙。

黃子佼和孟耿如兩人從2013年相戀自今，愛情長跑7年，儘管年齡相差了19歲，但孟耿如表示，年齡並沒有成為他們的問題。2人原定4月舉行婚禮，卻因為疫情不得不暫緩，黃子佼透露，目前日期還沒有決定，想要好日子又不沖生肖，最快也要排到明年5月，相當傷腦筋。

為了慶祝黃子佼生日，孟耿如還特地花心思用ipad自製甜蜜的慶生動畫，她稱婚紗照是給大家的小驚喜，不管婚宴是否延期，兩人都會一直恩愛的。

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(中時電子報)