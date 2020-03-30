促進轉型正義委員會任務5月到期，行政院將在5月前向立法院提出延長促轉會任務期間的「延任案」政務委員羅秉成今天表示，依法促轉會有5名專任委員、4名兼任委員，目前各缺2名，未來在送延任案時，希望一併提名補實相關名單。

促轉會主委懸而未決，促轉會代理主委楊翠丈夫魏貽君日前在臉書貼出與蘇揆合照，說「含淚祝福，再把她出借一年」。但行政院發言人Kolas Yotaka表示，有任何人事定案，政院會正式發布。羅秉成表示，28日他是陪同蘇揆拜會楊翠母親，有關人事及魏貽君臉書，由於不在授權範圍，他不便說明。

蘇貞昌28日與政務委員羅秉成拜會楊翠一家人，照片已對外公開。據魏貽君描述，這項人事案已成定局。也就是說在立法院同意後，楊翠將進一步真除主委。

至於目前促轉會目前專任委員及兼任委員缺額，羅秉成表示，依法促轉會應有專任委員5人、兼任委員4人，但現在各缺2人，相關人事行政院希望可以補實，與延任案一起送立法院。相關程序必須在5月底前完成。

羅秉成說，將補實的4名專、兼委並年由促轉會建議，蘇揆將親自遴聘適任人才並正式提名。

(中時 )