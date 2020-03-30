仁寶(2324)今舉行法說會，公司宣布董事會通過民國108年度盈餘分配案，決議每股配發現金股利1.2元，相當於75%配發率。去年的全年毛利率為3.5%，營益率為1.1%，雙雙較前一年增加。仁寶商用筆電在第二季表現不錯，主要受到居家辦公的因素影響，但若疫情延續到第三季，整體的經濟情勢不佳，據IDC預測全球NB/PC的出全年出貨就可下滑5%之上。至於今年仁寶的資本支出，仍維持在70億元上下。

仁寶總經理翁宗斌表示，今年仁寶非PC的營收占比約35%，比去年的32%再增加，未來朝4成的占比努力。此外，仁寶伺服器營收因為基期低，現在每年都維持雙位數的年增加。今年首季整體出貨的季減約在3成左右。

仁寶去年合併營收達新台幣9804.42億元，年增1%，在持續改善產品組合及提升效率的努力下，合併營業淨利為新台幣105.86億元，年增14%。扣除業外及所得稅費用後，歸屬母公司業主之淨利為新台幣69.56億元，年度每股盈餘1.6元。

去年第四季合併營收為新台幣2675.23億元，季增7%，成長動能主要來自於智慧裝置產品。受惠於效率改善及營運規模提升，合併營業淨利為新台幣30.86億元，較前一季成長28%，亦較去年同期成長15%。扣除業外及所得稅費用後，歸屬母公司業主之淨利為新台幣20.14億元，單季每股盈餘0.47元。

(時報資訊)