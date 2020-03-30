兆勁(2444)受惠持續拓展記憶體模組、半導體相關業務表現，整體產能稼動率提升，去年第四季每股獲利0.12元，已連續二季虧轉盈。

兆勁108年第四季合併營收達4.96億元，創歷年同期新高記錄，並較107年同期成長28.54％，整體營運表現亮麗主要受惠公司經營團隊持續推動業務轉型，108年第四季營業利益達1934萬元，不僅本業已連續兩季繳出轉盈之成績，雖受新台幣升值提列業外損失下，受惠兆勁持續拓展記憶體模組、半導體相關業務表現，整體產能稼動率提升下，挹注108年第四季稅後淨利1165萬元、每股稅後盈餘達0.12元，亦較107年同期繳出虧轉盈之表現。

兆勁表示，自去年下半年積極拓展Flash、DRAM記憶體模組、半導體再生晶圓及IC晶片設計生產等多業務布局，其中108年12月網通業務與記憶體模組、半導體相關合計業務營收比重已達4:6，逐步轉型朝記憶體模組、半導體再生晶圓及IC晶片設計等業務拓展，有望除既有網通業務量好營運基石下，記憶體模組、半導體相關業務成為公司營運成長第二支箭，隨著業務銷售結構調整，以及受惠Flash、DRAM等記憶體模組新產品、以及Mini LED出貨升溫等挹注，整體出貨量放大帶動產能稼動率保持一定水準之上，挹注108年第四季整體毛利率、營業利益率較107年第四季的2.78%、-8.8%，進一步精進提升至12.62%、3.90%。

展望109年上半年，兆勁更從今年第一季開始將積極拓展Flash、DRAM記憶體模組事業出貨、接單表現，且觀察新冠肺炎疫情發展，全球電商及電競業務需求大幅增溫，企業啟動異地備援機制，首度出現大規模員工在家上班及學校遠距教學比例上升，除帶動雲端運算及資料中心需求大增，亦引發各地NB及平板陸續傳出缺貨與伺服器需求激增，OEM廠近期接單直逼傳統旺季水準，在DRAM及NAND Flash價格同步平穩的助益下，創造兆勁記憶體模組事業良好發展環境，並有望帶動整體營運將可更漸入佳境並穩步向上，以期公司朝Flash、DRAM記憶體模組營運模式效益持續發酵，成為公司未來營運良好成長引擎。

兆勁指出，在半導體業務中的減薄再生晶圓技術方面，兆勁已與大陸兩家半導體廠商在今年1月中已簽訂技術合作合約，由兆勁輸出減薄再生晶圓設備給此大陸兩家半導體廠商，可望半導體業務中的減薄再生晶圓相關材料、設備輸出等業務於今年第2季開始順利交貨，在公司持續深化記憶體模組、半導體相關業務接單表現，可望帶動兆勁整體營運邁入高成長期階段，且在5G新產品高速先進雷射晶片與半導體相關產業中，兆勁已在去年投入大量資本支出，今年將可減少此部份費用支出下，有助於優化公司營運獲利體質並持續精進。

(時報資訊)