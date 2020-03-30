美股期指止跌，台股擺尾收小跌！歐美新冠肺炎疫情持續處於大爆發期，但在各國政府卯足全力印鈔票救股市及經濟下，全球股市已出現抗跌力道，儘管上週五美股因英國首相強生新冠肺炎確診、跟隨英國股市及歐股重挫，讓今天亞股及台股均以大跌開出，不過，美股在台股盤中跌幅收歛翻揚，穩住亞股信心，韓股率先翻紅，台股也在搶短買盤進場點火中小型股，誠美材(4960)、興能高(6558)、雅博(4106)、寶齡富錦(1760)、三洋紡(1472)、馬光-KY(4139)、凌網(5212)等強攻漲停板作收，以及台積電(2330)、大立光(3008)及鴻海(2317)跌幅縮小下，指數擺尾以小跌作收，守住9600點關卡。

終場加權股價指數為9629.43點，下跌69.49點，成交量1262.31億元；OTC指數為117.47點，上漲0.21點，成交量263.2億元。

今日上市各類股以生醫類股表現最佳，上漲1.53%，其次是資訊服務類股及橡膠類股，分別上漲1.31%及0.83%，表現較差者為半導體類股、光電類股及其他電子類股，半導體類股下跌1.62%、光電類股下跌1.61%，其他電子類股下跌1.36%；上櫃部分，表現最佳為資訊服務類股，上漲1.42%，表現最差為紡織類股，下跌0.49%。

就技術面來看，今天台股在上週五美股重挫及美股盤前指數續跌下，指數跳空開低，盤中一度大跌逾200點，不過美股期指止跌翻揚，亞股跌幅縮小，台股指數緩步拉升，終場下跌69.49點，以9629.43點作收，守住9600點；上週美國確診病例增速驚人，超越大陸、義大利，升為全球第一大疫區，但全球各國政府積極做多，讓各國股市逐漸擺脫弱勢再探底的危機，台股近期也在國安基金護盤及全球股市反彈帶動下強勢走高，今天亦展現相對抗跌力道，不過，雖然台股日KD持續黃金交叉，且考量月線反壓在即，指數或有修正可能，考量目前全球股市受到疫情影響波動劇烈，台股成交量能難以放大，投資人應以短線跌深報復性反彈看待，若要有回升行情，恐需待全球疫情高峰已過，預估本週台股指數區間在9400點到10000點。

復華傳家二號基金經理人游秋華表示，FED實行無上限QE購債政策、美國政府通過2兆美元財政振興方案，初步緩解金融市場流動性風險及極度恐慌狀態，而使股市反彈出現短期政策底部。不過扭轉經濟及股市中長期趨勢，主要仍需靠歐美疫情獲得控制，若未來一季經濟數據及企業獲利轉弱、信用市場違約率上升等因素，仍將抑制未來股市進一步反彈空間。不過隨FED及各國政府政策救市態度明確，且股市評價已進入長期合理區，有助在極度恐慌後賣壓減輕、吸引部份長期買盤進入，而使股市暫轉為區間震盪表現。自3月起已超過170家各家上市櫃公司宣佈庫藏股，顯示目前股價已具長期投資價值，觀察低檔買盤接手狀況及短期基本面相對強勢族群如NB等股價表現。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，新冠肺炎疫情持續肆虐，各國央行全力作多刺激經濟及資金行情，尤甚全球經濟龍頭美股最為積極，不僅3月來大幅降息6碼，近日又宣佈量化寬鬆無上限，預期將引領其他國家央行跟進寬鬆，將營造豐沛的資金行情；另一方面，多國政府也增加購債，擴大給予中小企業借款，以及擴大政府支出，給予稅率與貸款優惠，短期財政政策最為直接有效，貨幣政策則提供下半年復甦的動能，至於股市何時能真正止穩？觀察訊號為美國與歐洲確診人數達到高峰並往下走之時，在疫情尚未有效趨緩前，台股仍是大幅震盪格局，建議以低接為原則。

吳繼先指出，國際油價重挫亦是衝擊全球股市的另一主因，不過，油價走跌也將帶來一些正面效益：隨著美債殖利率大幅走低，壓抑國際美元走勢，支撐新興市場貨幣表現，同時帶動亞洲國家購買力相對提升，有助於下半年景氣動能復甦。整體而言，台股此波急跌已修正逾3000點，已反映大部分利空，後市一旦有正面訊息浮現，配合國安基金隨時進場護盤提振信心，預期台股再大幅下跌空間有限，建議可以逢低分批布局，看好下半年產業具有強勁彈升機會之半導體產業，以及受惠疫情需求增加的資料中心、server、商用NB等產業個股。

(時報資訊)