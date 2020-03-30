由於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情持續擴大，衝擊全球經濟與消費力道，TrendForce公布最新針對新冠肺炎(COVID-19)疫情對全球科技業影響評析，對記憶體價格的樂觀看法轉向，也預期晶圓代工業第二季後的營收恐受影響。

市場研調機構TrendForce年初時預估DRAM與NAND Flash價格將一路看漲至今年底，但受到新冠肺炎(COVID-19)疫情擴散影響，預期記憶體終端需求將呈疲態，記憶體今年漲幅收斂或是提前反轉的可能性大幅提高。

TrendForce表示，雖然中國疫情看似趨緩，然其他主要經濟體疫情急速擴散，將讓全球經濟陷入系統性風險，記憶體市場恐怕提前反轉進入不景氣周期。從需求的角度看，疫情的大流行將嚴重衝擊消費者所得，尤其以占總消費比重最高的智慧型手機影響最為劇烈，進而逐步衝擊到上游記憶體產業的需求。

TrendForce考量2020年DRAM及NAND Flash的位元供給年成長幅度為13%及32%，加上年初時客戶庫存水位大多處於低檔，年初時預期DRAM與NAND Flash價格將一路看漲至今年底，但在供需出現結構性的改變下，採購備貨力道將萎縮，記憶體價格漲幅收斂或是反轉往下的可能性大幅提高，尤以原本供需缺口就不大的NAND Flash最為明顯。

晶圓代工部分，從製造端來看，製造業者得力於廠房高度自動化，目前維持穩定生產，擴產計畫在調整策略後也得以進行。然而在疫情蔓延下，台灣、南韓及歐美日等地區實施入境限制或遠距上班的防疫措施，以及掌握關鍵設備與原料的歐美日系供應鏈狀態，將是後續重點。

需求面來看，TrendForce指出，晶圓代工去年第四季訂單挹注與庫存回補，產能利用率得以維持，第一季營收受疫情影響較輕。但在疫情快速擴散至全球後，將進一步削弱個人與企業的消費力道，對晶圓代工業者的影響可能將反應在第二季後的營收表現。

(時報資訊)