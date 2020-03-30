反年改擋立委王定宇 全教總理事長與捷運工程師判緩刑 15:162020/03/30 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3年前「監督年金改革行動聯盟」發起陳抗活動，「全國教育產業總工會」理事長黃耀南、台北捷運工程師王裕文，涉推擠、阻擋立委王定宇到立法院開議，台北地院將黃、王依強制罪各判拘役20日，可易科罰金。高院駁回上訴給予緩刑2年。 法官認為，黃耀南、王裕文站在王定宇行走路徑的前方，確實用手推人，刑法強制罪的違法要件，不一定要以被害人的自由完全被壓制為必要，以他們的智識程度，應尊重他人自由，如果要陳情，也應循合法、理性、和平的途徑解決，將黃耀南、王裕文2人各判拘役20日，可易科罰金。 (中時 ) #王定宇 #王裕 #高院 #立委 #緩刑 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢台商取消註記？綠委：現在不是討論時機 14:282020/03/26 政治 凌虐女童打斷腿骨亡 狠男道歉逃死 15:012020/03/26 社會 長庚醫指揮疏失致倒車撞死人緩刑 16:562020/03/26 社會 前法官父子偽造產地證明與提單賣北韓煤礦 認罪獲緩刑 17:092020/03/26 社會 連任立委失利 蔡培慧出任行政院中辦執行長 18:342020/03/26 政治 上海包機受阻 綠委駁陸 15:532020/03/28 政治 力促接地氣 國民黨30日邀不分區藍委確認責任區 22:182020/03/28 政治 黑心豆芽菜案 業者二審判刑1年 併科罰金120萬 07:412020/03/29 社會 藍擬推不分區評鑑 民調當標準 04:102020/03/29 政治要聞 立委爆觀光局主管上周曾到多位立委辦公室 今緊急消毒 13:532020/03/30 政治 社會熱門新聞 海邊情侶搭帳篷做愛全都錄 里長證實在漁光島 - 社會 豪放女想念人夫的愛撫 天天要UPUP - 社會 漁光島「帳篷做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 抱怨排隊買口罩苦日子 新店人慘遭圍剿砲轟 - 社會 罕見悍匪持突擊步槍掃射搶板信銀行 保全慘中彈 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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