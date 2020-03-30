3年前「監督年金改革行動聯盟」發起陳抗活動，「全國教育產業總工會」理事長黃耀南、台北捷運工程師王裕文，涉推擠、阻擋立委王定宇到立法院開議，台北地院將黃、王依強制罪各判拘役20日，可易科罰金。高院駁回上訴給予緩刑2年。

法官認為，黃耀南、王裕文站在王定宇行走路徑的前方，確實用手推人，刑法強制罪的違法要件，不一定要以被害人的自由完全被壓制為必要，以他們的智識程度，應尊重他人自由，如果要陳情，也應循合法、理性、和平的途徑解決，將黃耀南、王裕文2人各判拘役20日，可易科罰金。

(中時 )