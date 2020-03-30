新北市新店地政事務所「行動藝廊」推出「繽紛風情聯展」，展覽期間為4月6日至6月30日止。該展為6位熱愛繪畫的畫家同好，從職場退休後，將重心轉移到繪畫藝術中，繼續用畫筆揮灑彩色人生，希冀與各界藝文雅好分享藝術創作的學習與成長，更期望未來能開啟更寬廣的藝術境界，歡迎廣大藝術愛好者前來參觀。

「繽紛風情聯展」由張丹碧、陳美貞、徐杏蘭、陳曉莉、盧映潔、史冠慧等6位畫家共同創作。在畫風上各具不同的風格，畫作有以人物、靜物的描寫，所繪人物神態表情傳神精妙，栩栩如生；對於建築、花卉靜物的描繪，用色豐富、大膽，展現奔放活潑的明亮風格，值得大家細細品味欣賞。

新店地政事務所表示，該所為營造優質之洽公環境，提升與藝術對話之空間，特規劃藝文迴廊展出各類藝術作品，也竭誠歡迎各藝文工作者、藝術團體及學術單位至該所展出各類藝文作品。

展覽地點「新店地政事務所行動藝廊」位於新北市新店區北新路二段128號3 樓（近捷運七張站1號出口），更多相關資訊歡迎至該所網站查詢。

(中時 )