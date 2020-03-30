2020年最精彩的不動產標售案-台北市「世貿三館」地上權案，今（30）日登場，結果南山人壽以312.76億元成功搶標。世邦魏理仕表示，全案可能以規劃頂級辦公室為主。
今天「世貿三館」地上權案在國產署正式開標，其中富邦人壽出價311.7億元，國泰人壽出價283億元，南山人壽出價312.76億元，新光人壽出價288.8億元，總計投遞四標。結果，由最高價的南山人壽，一舉得標。
世邦魏理仕估價及諮詢服務部主管施甫學表示：本次「世貿三館」地上權案順利脫標，主因買方看好本開發案緊鄰101大樓區位具不可取代性加上預見未來信義計畫區A辦供給短缺，商辦租金可望持續看漲。
施甫學表示，此外，權利金底價約266.37億元只有市價五成，有效刺激投資誘因，早先央行降息1碼，最低要求報酬率降至2.095％，去化租金壓力隨之降低。雖新冠肺炎疫情短期而言影響投資信心，然而壽險投資不動產係關注長期策略及區域發展，預計「世貿三館」案完工後產品仍將以辦公室規劃為主。
(工商 )
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