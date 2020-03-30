新冠肺炎疫情影響全球製造業，投資人對於電子業前景的趨於保守，不過導電膜製造商郡宏光電，卻是樂觀看待，主要是郡宏光電的導電膜原料，全部來自日本，不受大陸疫情停工的影響，出現轉單效應。

郡宏光電因為原料全部來自日本，受到疫情影響下，有不少新客戶，開始少量試產單，希望能將訂單慢慢轉移到郡宏光電，分散對大陸供應商的倚賴，可以說獲得轉單效應。另外受到目前大陸復工不復產的影響，讓許多原客戶擔心，未來受到斷鍊影響，紛紛提前下單，使得郡宏光電業績看。

郡宏光電表示，到今年年底前，業績都是樂觀看待，除非日本疫情繼續擴大，直到明年仍未紓解，才會擔心原料斷貨問題，也希望疫情盡快獲得控制，消費性電子產品產能恢復，整體業績將會有爆發性的發展。

另外郡宏光電先前因受誠美材爆發經營權之爭的波及，而遭誠美材子公司茂豐貿易（已改名誠輝貿易）提告民事訴訟，惟日前於何昭陽回鍋擔任誠輝貿易董事長後，已主動撤回該案起訴，代表郡宏光電官司已告一段落。

(工商 )