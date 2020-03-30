針對板信商銀的台北市北安路大直分行，上午約10點半遭一名戴鴨舌帽及口罩男子闖入，搶匪搜刮現金約七、八十萬元後逃逸，分行保全受傷送新光醫院急救，該行表示，已報請警方處理。

板信商銀指出，該行除報請警方處理，並已派高階主管至分行瞭解狀況，依規定通報主管機關，後續將全力配合警方偵查蒐證完畢後，再重新恢復營業。

(工商 )