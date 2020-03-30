大直分行搶案 板信銀：報請警方處理 15:342020/03/30 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對板信商銀的台北市北安路大直分行，上午約10點半遭一名戴鴨舌帽及口罩男子闖入，搶匪搜刮現金約七、八十萬元後逃逸，分行保全受傷送新光醫院急救，該行表示，已報請警方處理。 板信商銀指出，該行除報請警方處理，並已派高階主管至分行瞭解狀況，依規定通報主管機關，後續將全力配合警方偵查蒐證完畢後，再重新恢復營業。 (工商 ) #分行 #警方 #大直 #板信商銀 #該行 也許您會感興趣 推薦閱讀 匯豐銀推金融服務數位化 環保防疫一把罩 17:512020/03/26 財經 警方破獲詐欺機房驚見「詐團也防疫」 自我隔離打詐騙電話 14:272020/03/27 社會 防疫與治安並重 太平警方異地辦公準備好了 15:412020/03/27 生活 海巡、警方、移民通力合作 6名脫逃越南偷渡犯全數落網 15:482020/03/27 社會 警方喊話奏效 淡水好樂迪縮短營業時間 16:142020/03/28 社會 影》蔡英文總統 出席109年忠烈祠殉職致祭 08:462020/03/29 政治 高雄女子上計程車失蹤 警方調監視器至台北尋人 22:042020/03/29 社會 新南向分行增資熱 柬越搶手 04:102020/03/30 金融．稅務 大直北安路板信銀行持槍搶劫 1保全中槍 11:162020/03/30 社會 老翁駕電動車摸黑行駛 警方護駕 14:052020/03/30 社會 社會熱門新聞 海邊情侶搭帳篷做愛全都錄 里長證實在漁光島 - 社會 豪放女想念人夫的愛撫 天天要UPUP - 社會 漁光島「帳篷做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 抱怨排隊買口罩苦日子 新店人慘遭圍剿砲轟 - 社會 罕見悍匪持突擊步槍掃射搶板信銀行 保全慘中彈 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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