業務橫跨兩岸的分期租賃服務公司－和潤企業（6592），近日完成70億5年期無擔保公司債的標售，由華南銀行、台灣銀行、元富證、群益證、元大證等12家金融機構得標，並由華南銀行取得主辦承銷商資格。和潤表示，此資金將增加企業資金配置上的彈性、擴大營運發展動能，成為最有力的後盾。

和潤指出，近期儘管各國央行出手救市，全球信用市場仍面臨金融海嘯以來最沉重的賣壓，專業投資機構出現大量贖回潮，放棄債券，改抱現金，造成市場集資活動急凍，企業籌資更為困難。而和潤卻展現出強大募資能力，獲得70億元資金，顯示出金融同業對和潤的營運現況與未來發展，抱持高度肯定及支持。

和潤營運範圍包括台灣、中國大陸，提供多元化分期商品與服務，在台灣主要以汽車／機車／商用貨車分期，及醫療設備／營建機具／工具機分期租賃等為主要業務，全台共有18個營運據點。在對岸則以汽車租賃、設備融資租賃及保理業務（應收帳款收買）為主，共在25個沿海及內陸一線城市設有營業據點。

和潤去年合併營收121.16億元、年增9.32％，營業利益30.11億元，合併稅後淨利23.76億元、年增29％。

(工商 )