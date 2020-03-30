國內承接許多運動行銷活動的平實思路行銷，今天舉行臨時股東會選出新任董事長，由優票公司監察人林敬祥出馬擔任；在股東會開始推選新任董事長前，原董事長鄭衍洲先以書面宣布辭去董事長一職。

被選任為新董事長的林敬祥表示，由於他自己本身耕耘數位票券系統，與活動脫不了關係，兩者也可以有密切合作與發揮空間，是他接受委任接下公司的主因。根據經濟部商業司工商登記資料，辭去董座的鄭衍洲過去在國內職棒圈負有盛名，也有「狂牛鄭」的稱呼，目前名下持有平實思路股權10％。

2002年成立的平實思路，主要業務是承接運動行銷類的活動，這些年來所承接的活動都是相當大型，許多都是民眾耳熟能詳的大活動，包括連續8年在台東舉辦的台灣國際熱氣球嘉年華、連辦4屆的中國信託台北101垂直馬拉松、承辦九屆的台北馬拉松、連續七年的台灣國際衝浪公開賽、連續9年的財政部統一發票盃路跑活動、富邦LPGA台灣錦標賽、2013東「輝煌雙十 照耀臺東」、2009年的台北奔牛節、金門100年藝術饗和平及海峽兩岸文化創意產業展等，甚至也耕耘企業品牌活動，包括微星（MSI）、SONY、陽明海運都是客戶。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)