空服員接觸埃及團10確診卻未隔離 蔣萬安：恐成防疫漏洞 15:282020/03/30 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立院黨團書記長蔣萬安（中）、總召林為洲（右）、副書記長林奕華（左）等人召開記者會。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔣萬安出示空服員的爆料內容。（黃世麒攝） 國民黨立院黨團書記長蔣萬安、總召林為洲、副書記長林奕華等人30日表示，1名觀光局駐桃園機場的人員因為接待長官的兒子感染新冠肺炎，長官的兒子後來也確診，認為在全國防疫期間不應該出現這樣的狀況，政府應該避免並深入思考。 另外，蔣萬安也出示通訊軟體內容，表示有空服員向他爆料，3月12日從德國法蘭克福飛回桃園機場的航班上出現10名確診案例，但航空公司、衛生單位卻沒有要求他們進行自我隔離，恐成防疫漏洞。 (中時 ) #蔣萬安 #防疫 #國民黨 # 新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 傻喝「純酒精」抗新冠肺炎 伊斯坦堡兩周逾30死20送醫 16:082020/03/26 國際 憂心美失業人口狂飆 歐股早盤跌成一片 17:092020/03/26 財經 美國超越義大利 成新冠肺炎確診第二高 00:302020/03/27 國際 雲林防疫車隊 超前上路 04:102020/03/28 地方新聞 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 女星閃嫁大25歲百億富商 一張慶生照洩驚人豪門生活 21:452020/03/28 娛樂 與其網上嘴不如加入聊 江啟臣邀青年改造國民黨 17:012020/03/29 政治 想贏回年輕人的心？港媒點出國民黨真正考驗 08:022020/03/30 政治 國民黨徵「數位諸葛亮」 江啟臣：薪水找我談！ 08:402020/03/30 政治 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 政治熱門新聞 前行政院長郝柏村辭世 享嵩壽102歲 - 政治 韓國瑜一個動作 高雄里長近距離發現真面目 - 政治 如果不是陳其邁？高雄市長補選 民進黨這4人他恐出線... - 政治 要換掉陳時中？最新民調出爐 網大驚 - 政治 翹班接兒 高官行程曝光 網驚：立院慘了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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