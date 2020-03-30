蔣萬安出示空服員的爆料內容。（黃世麒攝）

國民黨立院黨團書記長蔣萬安、總召林為洲、副書記長林奕華等人30日表示，1名觀光局駐桃園機場的人員因為接待長官的兒子感染新冠肺炎，長官的兒子後來也確診，認為在全國防疫期間不應該出現這樣的狀況，政府應該避免並深入思考。

另外，蔣萬安也出示通訊軟體內容，表示有空服員向他爆料，3月12日從德國法蘭克福飛回桃園機場的航班上出現10名確診案例，但航空公司、衛生單位卻沒有要求他們進行自我隔離，恐成防疫漏洞。

(中時 )