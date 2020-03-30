新冠肺炎疫情升溫，台北市長柯文哲30日指出，中央這段時間讓太多在國外的台人回來，北市目前居家檢疫民眾多達1萬900多人，已接近檢查能量範圍，他呼籲中央要與地方協調，無限制的話會受不了。對此，有網友直言，這樣就說受不了，真正辛苦的醫護人員都沒說話了。

柯文哲今抱怨，這段時間中央讓國外台人一下子回來太多，北市居檢人數目前為1萬900多人，已接近民政系統檢查容量範圍，他呼籲中央每天放回國的人數還是要控制一下，要跟地方協調，不要每天放進來，按照維持居檢的量，如果超過每天可忍受量，恐怕要崩盤了，移民署也不是他管的，中央和地方還是要協調一下，無限制的話會受不了。

對此，臉書粉絲專頁「聲量看政治」直言，「給所有的海外留學生，你們都看到囉，這是柯文哲說的」。

網友則紛紛表示「這樣就說受不了， 真正辛苦的醫護人員 都沒說話了」、「柯是在推卸責任」、「台北市民回不來就怪市長柯文哲喔」、「這樣就受不了？這不是無能什麼是無能」、「享有台北市長光環，卻不想承擔台北市長責任」、「新北市都沒唉了」。

(中時電子報)