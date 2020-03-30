觀光局員工5歲兒染疫 桃私幼17師生停班 16:182020/03/30 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市環保局開學前即針對校園全面消毒。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 觀光局桃園機場旅服中心員工，因接待長官之子確診新冠肺炎（案269），中央流行疫情指揮中心30日宣布，案269的5歲兒子也確診，該男童就讀桃園一所私幼，該幼兒園17名師生已全面停班，將居家隔離14天，桃園市環保局29日下午已全面消毒。 (中時 ) #桃園 #幼兒園 #師生 #觀光局 #員工 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹縣公幼登記 4月24日開跑 01:162020/03/27 地方新聞 桃機淪陷 觀光局確診者 傳感染源為官員子 04:102020/03/29 生活新聞 苗栗 幼兒園空氣監測系統 即日起受理申請補助 04:102020/03/29 地方新聞 案269證實為觀光局員工 近期未接觸部會官員 15:462020/03/29 生活 觀光局長官之子染疫風波 林佳龍下令徹查 22:492020/03/29 生活 林佳龍怒 要求觀光局24小時內查明 04:102020/03/30 生活新聞 立委爆觀光局主管上周曾到多位立委辦公室 今緊急消毒 13:532020/03/30 政治 觀光局官員疑翹班接兒子 王國材證實「沒送請假單」 14:582020/03/30 政治 觀光局高官惹議 藍黨團要交通部說清楚 14:212020/03/30 政治 兒喝咖啡害2人染疫 交部怒拔觀光局主管職務 16:002020/03/30 生活 生活熱門新聞 中和新冠肺炎防疫作為 獲國際媒體報導 - 生活 鋒面、冷空氣接力 氣象局：下周濕冷18度 - 生活 兒喝咖啡害2人染疫 交部怒拔觀光局主管職務 - 生活 紐約回台為何不比照武漢集中檢疫 陳時中：對後者不放心 - 生活 台灣為何本土案例少？外媒驚：解方在台北 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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