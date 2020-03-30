觀光局桃園機場旅服中心員工，因接待長官之子確診新冠肺炎（案269），中央流行疫情指揮中心30日宣布，案269的5歲兒子也確診，該男童就讀桃園一所私幼，該幼兒園17名師生已全面停班，將居家隔離14天，桃園市環保局29日下午已全面消毒。

(中時 )