TrendForce表示，LED晶片廠商由於農曆年期間並未完全停工，因此復工狀況相對順暢，LED晶片價格多維持不變。LED封裝產業雖3月開工率僅約50~60%，因需求不強，庫存足以因應市場需求。

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情持續擴大，衝擊全球經濟與消費力道，研調機構TrendForce發布最新針對新冠肺炎(COVID-19)疫情對全球高科技業影響之評析。

TrendForce表示，在LED晶片廠商部分，農曆年期間並未完全停工，仍有部分人員留守並小量生產，因此復工狀況相對順暢。但因擔心上游的原物料缺貨，特別是擔心藍寶石基板因疫情而缺貨漲價，因此3月LED磊晶段製程的產能利用率已提升至七成以上。相較之下，LED晶片段的開工率相對較低，主要原因是目前LED晶片的庫存水位較高，而客戶端的需求並沒有明顯增加。目前除了少部分跌破現金成本的低階LED晶片有微幅漲價之外，其餘LED晶片價格維持價格不變。

LED封裝產業對人力的需求較高，雖然中國政府要求全面復工，但目前許多在疫區的人員仍無法順利回到工廠，至於非疫區的人員回工廠後，也需要先隔離一段時間後才能夠進產線，3月開工率在50~60%左右。由於終端需求不佳，因此除了少部分特殊規格的LED之外，絕大部分的LED庫存都足以因應市場需求。

(時報資訊)