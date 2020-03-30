北市府推出居家檢疫旅館補助7000元方案，居檢者入住檢疫旅館或居檢者家人住一般旅館，即可申請補助。黃珊珊30日指出，市府今晨會決議，旅館補助專案定案，從3月19日起居家檢疫、隔離民眾，只要備妥通知書與通知書相同日期的旅館收據，且是台北市民，沒有限制設籍時間，就可請領補助7000元，預計下周開放線上申請。

新冠肺炎疫情蔓延，黃珊珊指出，中央昨到北市府舉辦聯繫會報，針對防疫旅館，現在居檢者非常多，旅館幾乎9成滿，先前推出的100間安心檢疫所也額滿，又開了70間，仍有一些空房，目前安心檢疫所每天要自費2200元，有需求的民眾可向市府連絡。

黃珊珊表示，市府發現有居檢者住在一般旅館或日租套房，居檢現在風險比前一陣子高，盼居檢民眾若住一般旅館要主動告知，讓旅館人員知道怎麼防護，市府也會提供協助，不過，還是希望居檢民眾可循求市府幫忙轉到防疫旅館比較妥當。

她說，已和中央確認，居檢者住一般旅館不算違規，但這也是讓人較擔心的地方，北市一直有接獲人球，只要被關心就可能被旅館趕出來，代表這情況一直存在。

黃珊珊強調，從歐美國家入境後，不像上海包機直接到檢疫所，民眾各自回家，有人選擇住進日租套房或一般旅館，當居檢者還沒大量回來前，確診者是0，大量回來後，風險就比較高。

(中時 )