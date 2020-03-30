新北市政府今（30日）下午1時許舉行永和區保平段266地號等15筆土地都市更新案動土典禮。（新北市都更處提供）

新北市政府今（30日）下午1時許舉行永和區保平段266地號等15筆土地都市更新案動土典禮。（新北市都更處提供）

新北市政府今（30日）下午1時許舉行永和區保平段266地號等15筆土地都市更新案動土典禮，由副市長陳純敬主持。該案因政府及實施者的努力使得地主感受到善意，讓雙方能達成共識，促成該案開工動土。

新北市都更處表示，都更過程中，總有許多不同的意見，該案發布實施之後仍有部分地主尚未同意，中間也經歷過多次協調，實施者也曾一度向市府申請代拆，但為求和諧也自行撤回代拆的申請文件，並持續尋求政府協助及持續與地主溝通。

經歷市府啟動協調平台，以及實施者協助最後一戶店鋪住戶尋找合適營業的地點，過濾20幾處物件，最終才找到滿意的落腳處，因為政府及實施者的努力使得地主感受到善意，讓雙方能達成共識，促成該案繼續往下一步邁進，都市更新成果是政府、實施者及市民朋友最大的獲益。

該案更新前原為8棟5層樓的30年老舊公寓，戶數為40戶，基地面積約為1740平方公尺，建築物結構老舊管線破損、牆壁多處龜裂滲水，且沒有電梯，對於年紀大地主來說多有不便，現在透過都市更新的方式，更新後規畫興建19層樓鋼筋混凝土造之住商混合大樓（共125戶），不僅房屋結構更為安全，颱風天不用再擔心屋子會漏水，更不用再爬樓梯。

該案規畫出約511平方公尺的友善人行步道及綠色植栽，連帶周邊居民都可以享有舒適的開放空間，提升整體都市機能，也能讓人潮佇足在店鋪門口，帶動地方之發展。

(中時 )