國外學子接連返鄉造成防疫恐慌，澎湖縣防疫會議宣布加碼補助每房防疫旅館每日1200元，合併中央補償居家檢疫者每日1000元，澎湖鄉親每人每日可領2200元，鼓勵返國後先在台灣完成14天居家檢疫再回澎湖。

近期自國外境外移入確診案例不斷增加，尤其連日留學美國的蕭姓、留學英國的王姓澎湖鄉親不聽勸說，堅決返鄉澎湖居家檢疫造成地方軒然風波，澎湖人一窩蜂矛頭指向澎湖縣政府防疫缺口。

縣府再次重申加碼補助每房防疫旅館每日1200元新措施，呼籲提高誘因希望自國外回來的鄉親先在台灣居家檢疫，保護自己也保護家人，化解民眾疑慮。

縣府表示，目前已在台北、新北、桃園、中南部洽妥防疫旅館、檢疫處所，每日房價含3餐費用約2200元至3000元，扣除中央防疫補償及縣府加碼補助，民眾自負額比例低，鼓勵所有剛回國的澎湖鄉親都能劉在台灣檢疫14天再回澎湖。

縣府呼籲，澎湖鄉親有需求者，每周一至周日可洽詢澎湖縣政府台北辦公室專線02-23223130。

縣府表示，中央疫情指揮中心防疫補償辦法規定，受隔離或檢疫者在未支領薪資或其他性質相同的補助者，可於隔離或檢疫期滿次日起申領防疫補償每日1000元；另縣府加碼補助每房防疫旅館每日1200元，兩項補助可向社會處申請。

(中時 )