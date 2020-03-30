富邦金控(30)日舉行線上法說會，公佈2019年稅後淨利為585億元，較2018年成長23％，每股盈餘(EPS)5.46元，持續領先金控同業，連續11年榮登台灣金控業每股盈餘第一！

富邦金控總資產及淨值穩健成長，2019年年底雙雙創下歷史新高，總資產達8兆5,477億元新高水準，較2018年成長10.8％，淨值達6,078億元，較2018年成長32.3％。資產報酬率(ROA)為0.73％，股東權益報酬率(ROE)為10.94％。

法說會中法人關切降息對台北富邦銀行影響。雖2019年北富銀整體淨收益達456億元，較2018年成長10％。由於海外債券類商品及保險商品帶動，財管手續費淨收益較2018年成長22.6％，並帶動整體手續費淨收益較2018年成長15.9％，另外海外分行的淨收益成長超過兩成。但受到台灣與美國陸續降息的影響，北富銀除全面調降貸款利率1碼，也坦言由於降息出乎意料之外，將會是今年較大的挑戰。

另外，富邦人壽整體投資表現穩健，總投資資產規模亦穩定成長，2019年底達4兆424億元，年成長11.6％。總投資收入為1,454億元，經常性收益為投資收益主要來源達1,372億元，較2018年成長8.4％，主因股利收入及基金配息增加帶動成長。資本利得以債券類貢獻較大，較2018年大幅成長195.5％。

(工商 )