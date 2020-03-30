日本喜劇泰斗志村健感染新冠肺炎，昨（29日）晚23時10時病逝醫院，享壽70歲。今(30日)下午1點18分，總統蔡英文在推特發文悼念，「謝謝志村桑帶給我們許多歡笑，衷心為您哀悼祈福」，並以日文寫下「志村健先生超越國境、帶給台灣人許多歡笑及元氣，相信即使在天國，也一定會帶給很多人歡笑的吧。」文章已有1.3萬次的轉推，不少日本人留言感謝蔡英文對此事的關心。

志村健染疫過世震撼日本演藝圈，諧星田村淳、松本人志、女星和田秋子、剛力彩芽、廣瀨Alice以及搖滾樂隊X JAPAN隊長YOSHIKI、GLAY主唱TERU等人都發文悼念，女星西內瑪利亞也上傳合照紀念這位大前輩，曾與志村合作的女諧星近藤春菜在節目上驚聞惡耗，淚流不止地說：「我還想著等他康復回來，還沒有對他好好地表達感謝。對不起，我還不能接受。」

西內瑪利亞上傳合照紀念志村健。（圖／翻攝西內瑪利亞推特）

志村健的經紀公司於今日表示家屬謝絕一切奠儀，守夜和葬禮只會有近親參與，告別會等後續安排將與家屬商量後再行公布。

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近藤春菜在節目上驚聞惡耗，難以接受。（圖／翻攝自推特）

(中時電子報)