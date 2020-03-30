蕭薔近照看不出51歲。(圖／翻攝自微博）

「台灣第一美女」蕭薔保養得宜，51歲還有凍齡外貌和火辣身材，近日她曬出一組美照，並替全世界的醫護加油，依舊韻味十足的她，讓網友都驚呼「人間尤物」。

蕭薔穿上平口連身洋裝，大秀性感香肩和酥胸，四肢纖細皮膚緊緻，宛如少女般的甜笑，根本看不出已51歲，讓網友驚呼連連，「美到我都詞窮了」、「仙女在仙境」、「美到無窮盡，人間尤物只能用人來表達，無法用語言來形容」。

蕭薔外貌凍齡、身材火辣。(圖／翻攝自微博)

她也寫下：「天很藍，雲很白，水很清，風吹得很溫柔，願陽光照射到的每一個角落，都平安喜樂，致全世界的醫護人員，加油」。

(中時電子報)