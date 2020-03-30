前行政院長郝柏村辭世 享嵩壽102歲 15:332020/03/30 中時電子報 周毓翔 、彭媁琳、 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前行政院長郝柏村（右），今日傳出辭世。（圖／本報資料照片、中時攝影組攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前行政院長郝柏村今（30）日下午2點47分，於台北三軍總醫院過世，享嵩壽102歲。 據了解，郝柏村是因中風引發器官衰竭，於下午2點47分去世，於三軍總醫院辭世。 郝柏村1919年8月8日出生，1949年隨軍來台，曾任參謀總長、國防部長、行政院長。1958年八二三砲戰時，在金門擔任陸軍第九師少將師長，戍守金門有功。 2019年4月，郝柏村因四肢無力，入住台北榮總，近一年來沒有出院。 (中時電子報) #郝柏村 #嵩壽 #中風 #逝世 #多重器官衰竭 #辭世 也許您會感興趣 推薦閱讀 外資認錯回補 10檔飄香 04:102020/03/26 證券．權證 日市長求口罩 陸10倍奉還 04:102020/03/26 兩岸要聞 旗山非法填埋廢爐渣終於啟動清理 預計3年內完成 15:202020/03/26 生活 買一送一遜了！六福萬怡這回吃和牛送龍蝦 18:032020/03/26 旅遊 少女心大發 母親節蛋糕超吸睛 22:362020/03/26 旅遊 台灣10家最酷科技新創 聯齊科技獲3億注資 01:152020/03/27 產業．科技 國際版小米10／10 Pro正式發表 加推小米10 Lite搶攻平價5G市場 23:572020/03/27 科技 身兼副校長...台大槓中研院 張上淳回10字 21:392020/03/28 生活 新北》泰山連環車禍 大貨車衝撞9台等紅燈汽車 22:572020/03/28 社會 101前董座林鴻明違反證交法判刑10年 最高法院撤銷 11:032020/03/30 社會 政治熱門新聞 前行政院長郝柏村辭世 享嵩壽102歲 - 政治 如果不是陳其邁？高雄市長補選 民進黨這4人他恐出線... - 政治 韓國瑜一個動作 高雄里長近距離發現真面目 - 政治 反了？陳致中一句話公開嗆他罷韓言論！ - 政治 要換掉陳時中？最新民調出爐 網大驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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