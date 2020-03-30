前行政院長郝柏村今（30）日下午2點47分，於台北三軍總醫院過世，享嵩壽102歲。

據了解，郝柏村是因中風引發器官衰竭，於下午2點47分去世，於三軍總醫院辭世。

郝柏村1919年8月8日出生，1949年隨軍來台，曾任參謀總長、國防部長、行政院長。1958年八二三砲戰時，在金門擔任陸軍第九師少將師長，戍守金門有功。

2019年4月，郝柏村因四肢無力，入住台北榮總，近一年來沒有出院。

(中時電子報)

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