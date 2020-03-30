台南市西港外環道開闢工程引發爭議，反對開闢的民眾提報「南北平行預備線－西港線及爺崁線」為文化資產案，經文資處依《文化資產保存法》辦理列冊追蹤審查程序後，並於近日進行現勘及審查，但仍作成不列冊追蹤的決定。

台南市文化資產管理處指出，此次進行審查的標的，曾於2017年辦理文化資產列冊追蹤審查程序，審查結果作成不列冊追蹤決定。經文化部文化資產局與市府、在地居民歷經2年多的持續溝通協調，在兼顧行車安全與糖鐵軌道保存最大化原則下，已透過變更設計，將糖鐵元素融入道路景觀設計。

今年3月12日文化部函送能盛興原生種復育協會的提報表給文資處審酌所提事證後，文資處受理第2次提報申請，並於同年3月27日邀集專家學者組成審查小組，進行文化資產列冊追蹤審查程序，過程中由提報單位做現場說明，並回答審查委員的提問。

文資處說，2017年提報的反西港外環道不當開闢自救會，指西港線仍存有完整鐵軌遺跡，市府工務局於路隔年委託鐵道文史工作者執行《西港糖鐵清理監看計畫》；此次提報者則主張在該監看計畫中發現諸多新事證，並指工程現場發現有臂木號誌機的基座遺構。

當天專案小組除到現場勘察瞭解外，也仔細比對歷次提報表及陳述資料，委員們都認為，此次提報所稱事證是經開挖後露出，係屬原本鐵道的相關設施與機具，但部分軌道與設施的被發現，並未能改變整體能否做為文化景觀的判斷，也沒有出現足已變更或增加文資價值的理由。

委員們認為，南北平行預備線的興建，呈現過去戰備考量下的歷史事實與過程，與產業歷史或地方民眾的記憶有所連結，但就目前空間環境特徵而言，並無法回應糖業的整體脈絡，或展現功能性的使用狀態，也不符文化景觀呈現人類與自然環境經長時間相互影響的要件。

此外，西港線及爺崁線相關建造物或附屬設施的建築形式及工法並無特殊之處，經審查結果未達指定或登錄文化資產的基準，因此此次現勘結果與前次審查結論一致，均作成不列冊追蹤的決定。

(中時 )