民進黨立委趙天麟因提供口罩給罷韓團體，作為罷韓連署小禮物，遭韓粉檢舉，連同提供罷韓團體連署場地的高雄市議員林智鴻也遭檢舉，高雄市鳳山警分局日前發函要求到案說明，林智鴻今天委由服務處主任莊敬強前往分局製作筆錄，林智鴻指控警方整套筆錄已經把劇本設計好，要求按照提問回答，完全不給解釋機會，強烈質疑市長韓國瑜為挽救罷韓頹勢，把手伸進基層員警偵辦，目的就是要讓人不敢推動罷韓，要求韓市長停止黑手阻擋罷韓行動。

趙天麟與林智鴻今天下午一同在立法院舉行記者會，林智鴻表示，今天上午因到台北洽公，基於尊重警方偵查，早上請服務處主任到分局進行筆錄，員警第一題就問是否有發送罷韓口罩，服務處主任想要說明整件事情來龍去脈，卻被員警要求回答有或沒有，第二題又問口罩是否由趙天麟委員提供，讓人覺得整套筆錄問答方式已經設定好，服務處主任察覺有異，立即起身離開。

趙天麟表示，警方用引導式應答製作筆錄，已經違反刑事訴訟法第100條，被告對犯罪自白及不利陳述，並其所有陳述有利方法應於筆錄明載，不論答詢方式都應該詳實記載，警方不讓被告代表詳盡說明，只讓回答是或不是，侵害被告訴訟權利。

趙天麟強調，罷韓行動正在進行第二階段審查，奉勸韓國瑜市長，不要施壓基層，藉由查水表方式讓民眾不敢參與罷免活動，呼籲韓市長不要用這種方式對待主張罷韓的人，這樣無法澆滅市民行使罷韓權利的決心。

(中時 )