中央流行疫情指揮中心擬定對日後未保持社交距離者開罰。指揮中心醫療應變組長薛瑞元在日前於答詢時說明，執行將分成指引、輔導，開罰漸進式三步驟。指揮官陳時中今指出，相關規定在這一兩天內會公布，更強調「該間隔就要隔，不能間隔的就要戴口罩」。

疫情全球爆發之際，各國紛紛呼籲人與人之間，應保持一定的社交距離（Physical Distancing）。新加坡等國更對未遵守保持人際距離的民眾，祭出約台幣21萬元罰鍰及6個月徒刑。

陳時中指出，台灣近期也會跟進，已在研議有關社交距離方面的政策。不排除參考新加坡等國的規定，除增加個別設施的使用者間隔外，未來不排除對未保持距離者開罰。對於規定的執行程序為何，疫情指揮中心表示會分成三步驟進行，初期將進行指引與柔性勸導，待多數民眾習慣後才會針對違規者開罰。

指揮中心今日表示，針對社交距離一公尺的部分，是在排隊還是用餐時做間隔，將於這一兩天內會公布。疫情指揮官陳時中也強調，民眾之間距離的保持是「很快就會隔，能隔就要隔，不能隔就要戴口罩」。

(中時 )