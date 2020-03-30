新冠肺炎疫情延燒不停，民眾出門捐血意願低，嘉義市1家燒肉店與捐血中心合作，鼓勵民眾捐血送餐券及防疫消毒水，台南捐血中心嘉義捐血站表示，因為疫情使得捐血活動減少，憂心清明節連假鬧血荒，感謝業者雪中送炭。

嘉義市百賀日式燒肉火鍋結合台南捐血中心嘉義捐血站，訂於4月2、3日兩天上午9時至下午5時，在餐廳門口舉辦捐血活動，民眾捐500CC血即送1張價值約600元的餐券、嘉義縣議員黃榮俊加碼送1瓶二氧化氯乾洗手液。

百賀老闆陳昱銘說，餐飲業受到疫情影響是難免的，目前台灣防疫做得不錯，百賀響應「捐血一袋，救人一命」的捐血公益，送餐券揪大家捐血，一起平安度過疫情當天也請來街頭藝人表演，準備餐點供捐血的人補充元氣。

駱宛儀說，最近很多社團取消捐血活動，軍營部隊、學校、大企業也少辦捐血活動，目前捐血量每月減少2至2.5成，約是6000多袋血，擔心清明節連假會血庫拉警報。

(中時 )