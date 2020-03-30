新冠肺炎疫情流行至全球，各地的醫護都緊守第一防線，不但長時間對抗疫情，更不能和家人見面，在疫情延燒之際，親情也只能暫且擺放一旁。日前，沙烏地阿拉伯有一名擔任醫生的父親剛回到家，兒子見到父親興奮不已，馬上奔向前要跟爸爸「討抱」，沒想到這名父親擔心自己身上的細菌會傳染給兒子，當下立刻拒絕兒子，甚至低頭痛哭。

從影片中看到，這名兒子雀躍地張開雙臂，奔向剛進家門的父親，這位爸爸看到當下先是開心，但立刻揮手甚至身子往後退，疑似喊著「不！不」！兒子對爸爸的舉動相當不解，而這位爸爸看到兒子失望的表情，只好無奈蹲下，還失望用手托著臉，崩潰痛哭。

這段短短6秒的影片在推特曝光後，獲得超過4百萬的觀看次數。原來，這名醫療人員是在醫院治療新冠肺炎患者，因此他擔心會將疫情傳染給家人，因此不得不拒絕兒子「討抱」的行為。

這名醫護人員爸爸事後受訪時指出，通常他在回家前，會先打電話給妻子，在他還未換下醫療服服及清洗自己之前，他會避免讓孩子接觸到自己，免得將醫院的細菌帶給他們。尤其面臨新冠肺炎肆虐的時刻，他也提醒身邊的醫護人員，要保護家人，即使過程難免會感覺無奈和難受。

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(中時電子報)